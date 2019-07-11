Украинцы с позором прогнали Порошенко с митинга

В Закарпатской области жители города Свалява перекрыли проезд экс-лидеру страны Петру Порошенко и прогнали его с митинга со словами «Ганьба» (в переводе с украинского «Позор»), сообщает Страна.ua.

Уточняется, что в городе проходил предвыборный митинг.

Издание опубликовало видео, на котором видно, как украинцы, увидев Порошенко, кричат в его сторону «Ганьба» упрекают в том, что он обокрал армию страны и их. Также кто-то из толпы пытался схватить Порошенко за пиджак, пишет издание.

«Ганьба! Ганьба! — скандировали люди.

Как отмечается, на помощь Порошенко пришли его охранники, которые оперативно проводили его в сторону автомобиля.

Ранее сообщалось, что Порошенко потребовал от украинцев пойти на митинг.