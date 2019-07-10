FAZ связала предложение Зеленского о диалоге с телемостом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/9/12331009/2in2-pic905-895x505-11856.jpg">

Киев предлагает Москве диалог по поводу того, «чей Крым и кого там нет в Донбассе». Как пишет FAZ, такое предложение поступило на фоне ситуации с телемостом, который должен был состояться между странами.

Как отмечает газета, «небрежно сформулированное» предложение поступило от украинского президента Владимира Зеленского, который является «нетрадиционно действующим политиком». Он обратился к народу и российскому коллеге Владимиру Путину через размещенное в соцсети видео. Также лидер Украины предлагает привлечь к переговорам между сторонами президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона. Уточняется, что США и Великобритания вместе в Россией в 1994 году гарантировали неприкосновенность украинских границ в обмен на отказ от ядерного оружия.

Заявлению Зеленского предшествовала идея проведения телемоста между представителями общественности двух стран под названием «Надо поговорить». Эти слова в своем обращении использовал и президент Украины. С украинской стороны в программе должен был принять участие телеканал NewsOne, владельцем которого является украинский олигарх Виктор Медведчук. На Украине он считается «человеком Путина», а политические силы, которые он представляет, вполне могут стать вторыми по значимости в стране после партии Зеленского, — пишет издание.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.