Севастополец лишился 4,5 млн рублей, поверив «сотруднику ФСБ»

В Севастополе 53-летний мужчина поверил «сотруднику ФСБ» и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Все началось в конце января, когда местному мотористу позвонил незнакомец, назвавшийся якобы сотрудником ФСБ. Злоумышленник заявил, что потерпевшего подозревают в финансировании терроризма. Лжеправоохранитель сообщил, что с его счетов якобы совершались переводы подозреваемому в госизмене.

После этого мужчина 12 дней переписывался с «сотрудниками» в мессенджере, получая новые детали обвинения в свой адрес и инструкции, как «решить проблему». Испугавшись, он выполнил указания и трижды перевел сбережения на указанные преступниками счета.

После последнего перевода связь с «помощниками» оборвалась. Тогда мужчина осознал обман и обратился за помощью в полицию.

