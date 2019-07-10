Меркель рассказала о своем третьем приступе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала свой третий приступ сильной дрожи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Меркель на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне заявила, что чувствует себя хорошо и поводов для волнения нет.

«Как это началось, так само однажды и пройдет. Но пока этот день не наступил», — сказала она.

Канцлер добавила, что убеждена в своей работоспособности.

Ранее Меркель испытала приступ во время официального мероприятия 10 июля. До этого у нее уже дважды случались приступы за последнее время.