Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя. Об этом сообщает ТАСС.
Зеленский грубо обратился к Годункову, назвав его разбойником.
«Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — exit. Идите», — сказал глава Украины.
Отмечается, что он решил выгнать Годунков после того, как прочитал информацию, что секретарь ранее был осужден за разбой, в ходе которого нанес тяжелые телесные повреждения.
В ответ Годунков заявил, что Зеленский сам говорил в предвыборном ролике, что «все украинцы — президенты». Зеленский отметил, что Годунков точно «не президент», поскольку у президента нет криминала.
Ранее Зеленский за день снял свыше 70 глав районных администраций.