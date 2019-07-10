Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский грубо обратился к Годункову, назвав его разбойником.

«Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — exit. Идите», — сказал глава Украины.

Отмечается, что он решил выгнать Годунков после того, как прочитал информацию, что секретарь ранее был осужден за разбой, в ходе которого нанес тяжелые телесные повреждения.

В ответ Годунков заявил, что Зеленский сам говорил в предвыборном ролике, что «все украинцы — президенты». Зеленский отметил, что Годунков точно «не президент», поскольку у президента нет криминала.

Ранее Зеленский за день снял свыше 70 глав районных администраций.