Грузины сочли решение Путина по санкциям «нокаутом»

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Грузины в фейсбуке отреагировали на решение российского президента Владимира Путина не вводить санкции в отношении Грузии. Многие пользователи посчитали решение российского лидера разумным.

Как отмечается, пользователь Shorena Utiashvili-qumsiashvili заявил, что можно успокоиться, поскольку войны между странами не будет. Другой комментатор отметил, «Господь сжалился» над грузинами, и призвал граждан страны не быть неблагодарными.

«Лихо! Послал всех в нокаут», — написал еще один пользователь.

Nina Ninа отметила, что президент России понял, что мнение одного журналиста не является мнением всей Грузии.

Ранее сообщалось, что мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, «шокирована» инцидентом с сыном.

Вечером в воскресенье, 7 июля, начиная свою авторскую программу «P.S», ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния обратился на русском языке к Владимиру Путину. В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения. В России в ответ на речь телеведущего призвали возбудить уголовное дело в отношении грузинского журналиста.