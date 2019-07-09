Донесения оскорбившего Трампа посла попали к русским, пишет Sun

Глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что правительство страны занялось расследованием конфликта президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и британского посла в США Кима Дэррока. Об этом пишет The Sun.

Как отмечается, в Британии хотят найти источник, который слил в СМИ информацию Дэррока о докладных записках с отрицательными отзывами об американском лидере.

По его словам, некоторые высокопоставленные представители министерства считают, что враждебное правительство, такое как Россия, надеется посеять раздор между США и Великобританией, является более вероятным виновником.

«Я не видел доказательств того, что это так, но мы очень внимательно будет следить за расследованием утечки», — добавил Хант.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от британского посла.