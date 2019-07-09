Голикова чисто по-женски помогла упавшей при виде Путина девушке

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как помогла девушке, которой стало плохо при встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает Лайф.

Она пояснила, что оказала помощь «чисто по-женски».

«Я помогла ей как девочка девочке. Чисто по-женски помогла», — сказала Голикова.

Ранее сообщалось, что Путин, увидев как девушке стало плохо, попросил ей помочь и поискать доктора.

Позже стало известно, что госпитализация ей не потребовалась.