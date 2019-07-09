Трампа обвинили в дружбе с секс-торговцем людьми
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявляет, что не имеет ничего общего с обвиненным в сексуальной эксплуатации детей и работорговле Джеффри Эпштейном, хотя хвалил его в 2002 году, пишет The Washington Post.
Тогда Трамп говорил, что знает Эпштейна 15 лет. Он отметил, что ему с Эпштейном было очень весело.
«Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я... Потрясающий парень» — добавил Трамп.
Однако в настоящее время юрист компании Trump Organization говорит, что у главы страны и Эпштейна нет ничего общего.
Как отмечается, американские журналисты подчеркивают, что есть много доказательств дружбы Трампа и обвиненного в секс-эксплуатации детей и работорговле.
Ранее сообщалось, что миллиардера обвинили в сексуальной торговле людьми.