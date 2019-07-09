В Госдуме назвали причину созыва внеочередного заседания

В Госдуме заявили, что внеочередной совет созвали из-за нескольких законопроектов, которые планируется завтра, 10 июля, рассмотреть на пленарном заседании. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы «Газете.Ru».

«По регламенту для внесения их в повестку пленарного заседания, они должны быть рассмотрены на совете», — пояснили в пресс-службе.

Это обычная практика в последние дни сессии, когда времени остается мало, а законопроекты нужно рассмотреть, уточнили в пресс-службе.

Источник в аппарате Госдумы также пояснил, что, в частности, речь идет о ратификации трех протоколов по ОДКБ, которые были внесены президентом вчера.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин срочно собирает внеочередное заседание Госдумы.