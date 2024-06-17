Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России увеличили размер прожиточного минимума на 2025 год

Правительство РФ увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год

close
100%
Shutterstock

Размер прожиточного минимума в России на 2025 год увеличен. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина.

В сообщении обратили внимание, что его величина рассчитана «от медианного дохода» за 2023 год.

«Люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме», — подчеркнул Мишустин.

Он просил это контролировать «по всей стране».

До этого глава кабмина анонсировал увеличение МРОТ в России.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году должен составить не менее 35 тыс. рублей. Об этом заявил в начале июня президент РФ Владимир Путин. По его словам, минимальный размер оплаты труда в 2025 году будет составлять 48% от медианной зарплаты и продолжит расти. Таким образом, он превысит 22 тыс. рублей в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%.

Ранее ГД и правительство обещали проработать поручение президента об индексации пенсий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами