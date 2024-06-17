В России увеличили размер прожиточного минимума на 2025 год

Размер прожиточного минимума в России на 2025 год увеличен. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина.

В сообщении обратили внимание, что его величина рассчитана «от медианного дохода» за 2023 год.

«Люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме», — подчеркнул Мишустин.

Он просил это контролировать «по всей стране».

До этого глава кабмина анонсировал увеличение МРОТ в России.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году должен составить не менее 35 тыс. рублей. Об этом заявил в начале июня президент РФ Владимир Путин. По его словам, минимальный размер оплаты труда в 2025 году будет составлять 48% от медианной зарплаты и продолжит расти. Таким образом, он превысит 22 тыс. рублей в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%.

Ранее ГД и правительство обещали проработать поручение президента об индексации пенсий.