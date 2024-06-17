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Петербургского подростка осудили на 5 лет за «почтовый терроризм»

В Петербурге подростка осудили на пять лет за лжеминирования

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Shutterstock

В Петербурге несовершеннолетний получил 5 лет лишения свободы условно за лжеминирования. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, в 2022 году с мая по июнь несовершеннолетний из Парголово умышленно рассылал сообщения о якобы готовящихся актах терроризма из хулиганских побуждений. В результате его действий была дестабилизирована деятельность Петербургского городского суда, районных судов, аэропорта «Пулково», ГУ МЧС России по Петербургу, Государственного академического Мариинского театра-2, СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга», ГБОУ Гимназии № 610, СПб ГБУ «Мостотрест», СПб ГБУЗ «Детская городская больница №17 Святителя Николая Чудотворца» и ТРК «Радуга».

Выборгский районный суд Петербурга признал несовершеннолетнего виновным в 18 эпизодах подобной деятельности и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком в 5 лет. Отмечается, что фигурант признал свою вину.

Ранее в Красноярске подросток заказал «минирование» школы, чтобы не идти на контрольную.

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