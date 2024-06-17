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За выходные власти Эстонии не впустили в страну почти 30 человек, прибывших из России

ERR: за выходные 12 гражданам РФ отказали во въезде в Эстонию

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Сергей Степанов/РИА Новости

Власти Эстонии отказали 12 гражданам России во въезде за выходные. Об этом сообщил эстонский портал гостелерадио ERR.

По данным агентства, на пограничном пункте «Нарва-1» развернули 28 человек, которые прибыли из России. Из них 12 — граждане РФ, шестеро из Белоруссии, четверо — граждане Молдавии. В основном причинами отказа стали отсутствие необходимых для въезда документов и неясные показания о цели поездки.

По данным портала, в ряде случаев власти сочли, что въезжавший мог представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны. Все они вернулись на территорию России, добавили журналисты.

До этого стало известно, что в 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, при этом общая доля отказов составила 10,6%. Россия попала в первую пятерку стран по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз вместе с Китаем, Турцией, Индией и Марокко.

Ранее в Эстонии заявили об отсутствии плана Б по Украине.

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