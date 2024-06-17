За выходные власти Эстонии не впустили в страну почти 30 человек, прибывших из России

Власти Эстонии отказали 12 гражданам России во въезде за выходные. Об этом сообщил эстонский портал гостелерадио ERR.

По данным агентства, на пограничном пункте «Нарва-1» развернули 28 человек, которые прибыли из России. Из них 12 — граждане РФ, шестеро из Белоруссии, четверо — граждане Молдавии. В основном причинами отказа стали отсутствие необходимых для въезда документов и неясные показания о цели поездки.

По данным портала, в ряде случаев власти сочли, что въезжавший мог представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны. Все они вернулись на территорию России, добавили журналисты.

До этого стало известно, что в 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, при этом общая доля отказов составила 10,6%. Россия попала в первую пятерку стран по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз вместе с Китаем, Турцией, Индией и Марокко.

Ранее в Эстонии заявили об отсутствии плана Б по Украине.