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Опубликованы секретные записи Жириновского из больницы

Экс-депутат Власов заявил, что Жириновский завещал назначить его главой ЛДПР

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывший депутат Госдумы Василий Власов показал последнее политическое завещание основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Диктофонные записи он включил во время интервью Ксении Собчак на YouTube.

Власова называли любимчиком Жириновского, через него он передавал свои поручения. На этих записях, сделанных в феврале 2022 года, слышно хриплый голос, похожий на голос Жириновского, который почти плача, говорит, что назначает Власова руководителем ЛДПР до его возвращения из больницы.

Бывший депутат, который был лишен мандата осенью 2023 года из-за отсутствия на заседаниях комиссии по регламенту, в которую он входил, также сообщил, что показывал эту запись главе фракции ЛДПР Леониду Слуцкому, а тот попросил его удалить эту запись, потому что в таком состоянии можно было сказать что угодно.

Власов добавил, что остальные записи он не может показать, чтобы не подставить людей, которые состоят в партии.

Ранее Власов заявил, что будет заниматься в Росаккредагентстве дипломами иностранцев.

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