Киллеры совершили ДТП, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка

Киллеры совершили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка в Отрадном — покушение заказал его компаньон. Подробности истории сообщает пресс-служба главка Следственного комитета по Москве.

Инцидент произошел в феврале 2024 года — тогда в районе Павловского Посада киллеры спровоцировали ДТП, врезавшись в автомобиль директора рынка на ВАЗ-2107. После того как произошло ДТП, киллеры пытались застрелить цель, но мужчина получил только ранения в шею и руку, и остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

«Задержаны пятеро подозреваемых в организации, пособничестве и исполнении покушения на убийство директора московского рынка (часть 3 статьи 30, пункты «ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ)», — сообщили в столичном главке СК.

Нападавшие скрылись, но были вскоре обнаружены и задержаны — часть из них в Краснодарском крае. В ходе следствия выяснилось, что киллеров подкупил компаньон пострадавшего мужчины, который заказал убийство за 2,5 млн рублей.

До этого гаишники раскрыли детали перестрелки с убийцей скейтера в Москве.

Ранее в квартире подозреваемого в убийстве в Москве нашли патроны от АК.