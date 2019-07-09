Мадуро сделал неожиданное заявление об оппозиции

close
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время мероприятия во дворце Мирафлорес в Каракасе, ноябрь 2018... Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время мероприятия во дворце Мирафлорес в Каракасе, ноябрь 2018...
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время мероприятия во дворце Мирафлорес в Каракасе, ноябрь 2018...
Manaure Quintero/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией, передает РИА «Новости».

Попытки наладить контакт стороны проведут на острове Барбадос.

Отмечается, что в переговорах будет участвовать правительство Норвегии.

Сам Мадуро назвал предстоящие переговоры обнадеживающими.