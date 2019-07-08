Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке. Об этом сообщают «Украинские новости».
По его словам, если жители Донбасса скажут, что для них заполнение документов на русском языке важно, то он не видит в этом никакой проблемы.
Он также подчеркнул, что на территории Украины нет никаких проблем с употреблением русского языка.
Глава государства уточнил, что на Украине есть свобода слова, и каждый волен говорить так, как он того желает.
Ранее сообщалось, что Зеленский заговорил по-русски в Донбассе.