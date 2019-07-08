В Совфеде нашли виновника срыва телемоста между Россией и Украиной

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что украинские националисты стремятся пресекать любые контакты, в том числе между СМИ, тем самым мешая диалогу двух стран. Об этом он сказал РИА «Новости» после отмены телемоста между Россией и Украиной.

По его словам, националисты избегают правды и боятся, что люди могут узнать о ней.

Отмечается, что украинский телеканал NewsOne решил отменить телемост с каналом «Россия 1» из-за угроз физической расправы со стороны националистов.

Ранее сообщалось, что телемост был намечен на 12 июля.