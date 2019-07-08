Извинений после оскорбления Путина недостаточно, заявила экс-спикер парламента Грузии

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Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе отреагировала на инцидент с оскорблением президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает RT.

По ее словам, инцидент является «позором для Грузии», нарушает политические, журналистские и этические нормы и «преступает все красные линии».

«Это было не просто невежество, а спланированная провокация для того, чтобы окончательно подорвать все перспективы российско-грузинских отношений», — заявила Бурджанадзе.

Она также выразила уверенность в том, что все произошедшее было согласовано с Саакашвили, и заметила, что принесенных телеканалом извинений недостаточно.

«Возмущено абсолютное большинство грузинского общества. Люди восприняли это как оскорбление самих себя», — заключила Бурджанадзе.

Ранее в МИД России отреагировали на оскорбление президента России Владимира Путина в эфире «Рустави 2».