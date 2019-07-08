Расследовать атаку на Путина в эфире грузинского ТВ потребовали в Грузии
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Лидер партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе прокомментировала ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала. Об этом сообщает «Sputnik. Грузия».
«Опасный саботаж и провокация против нашего государства», — заявила Бурджанадзе.
По ее словам, власти Грузии должны незамедлительно провести расследование данного инцидента.
Она также добавила, что необходимо принять меры против телеканала «Рустави — 2».
Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на атакк на Путина в эфире грузинского ТВ.