Грузинское ТВ осудило брань в адрес Путина, но извиняться не будет

Гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия раскритиковал журналиста Георгия Габуния за брань в адрес президента России Владимира Путина.

Он отметил, что тот факт, что Габуния ведет авторскую передачу, не оправдывает употребление такой тошнотворной брани в эфире.

Глава телекомпании добавил, что подобная самодеятельность недопустима, но извиняться за инцидент он не станет.

Телеканал пообещал выпустить разъяснения после произошедшего.