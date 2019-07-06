Порошенко выругался в адрес соратника Януковича

Бывший глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление бывший президент сделал в ходе встречи с избирателями в городе Каменец-Польский.

Кроме того, Порошенко нецензурно выразился в адрес блогера.

По его словам, Шария покупает за 30 сребренников молодых людей.

Ранее сообщалось, что Шария сняли с выборов в Раду.