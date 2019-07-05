В Партии Зеленского рассказали о главном страхе

Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского — Дмитрий Разумков заявил, что существует серьезные опасения срыва предстоящих парламентских выборов. Об этом он рассказал украинским СМИ.

По словам Разумкова, в настоящее время основной проблемой является то, что часть бюллетеней для выборов уже напечатана. Если же выборы сорвут, то бюллетени нужно будет перепечатать, однако денег на это нет.

«Помимо этого решение о повторной жеребьевке также является одной из технологий срыва выборов», — добавил Разумков.

Ранее сообщалось, что в списках партии Зеленского нашли россиянина.