В Партии Зеленского рассказали о главном страхе

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве, 11 июня 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве, 11 июня 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве, 11 июня 2019 года
РИА «Новости»

Глава партии украинского лидера Владимира ЗеленскогоДмитрий Разумков заявил, что существует серьезные опасения срыва предстоящих парламентских выборов. Об этом он рассказал украинским СМИ.

По словам Разумкова, в настоящее время основной проблемой является то, что часть бюллетеней для выборов уже напечатана. Если же выборы сорвут, то бюллетени нужно будет перепечатать, однако денег на это нет.

«Помимо этого решение о повторной жеребьевке также является одной из технологий срыва выборов», — добавил Разумков.

Ранее сообщалось, что в списках партии Зеленского нашли россиянина.