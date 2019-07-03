Путин назвал последствия нежелания признавать многополярный мир

Нежелание ряда стран принять многополярность мира ведет к росту напряженности, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Развитие парламентаризма», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин отметил, что очевидна трансформация мира к многополярности. Однако нежеланиеряда стран принять «новую реальность» приводит к росту конфронтации, подрыву стратегической стабильности.

Президент отметил, что это в конечном итоге препятствует совместной работе.

Ранее Путин заявил о новых горизонтах прямой демократии.