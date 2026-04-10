Названы самые брутальные актеры России

Актер Матвеев возглавил список самых мужественных артистов России
Названы российские актеры, которых зрители считают самыми брутальными. Данными соответствующего исследования поделился с «Газетой.Ru» онлайн-кинотеатр «КИОН».

Платформа совместно с системой мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа Brand Analytics провели исследование и выяснили, каких российских актеров моложе и старше 30 лет аудитория считает самыми брутальными. Для этого были проанализированы упоминания актеров в социальных сетях и СМИ в контексте оценки их «мужественности» (включая слова «брутальный», «маскулинный», «сильный» и другие). В итоговом списке оказались исключительно зрелые артисты.

Лидером рейтинга «брутальности» стал Максим Матвеев, который сыграет в новом сериале «КИОН» «Полдень». На втором месте — звезда «Жизни по вызову» Павел Прилучный. Третью строчку занял Владимир Машков — самый возрастной актер в этом рейтинге. Четвертая позиция у Юры Борисова, чья популярность заметно выросла после номинации на «Оскар».

На пятом месте оказался Юрий Колокольников, который появится вместе с Матвеевым в «Полдне». В список также вошли Денис Шведов («Резервация») и Антон Васильев («Хрустальный»), чьи образы часто строятся на сочетании жесткости и психологической надломленности. Таким образом, актеры младше 30 лет не рассматриваются аудиторией в этом разрезе. 

При этом уровень брутальности не всегда совпадает с масштабом популярности. По количеству упоминаний в СМИ и соцсетях лидером стал Юра Борисов, за ним следуют Павел Прилучный, Владимир Машков, Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Антон Васильев, а закрывает список Денис Шведов. Таким образом, самый «брутальный» актер по восприятию аудитории — Максим Матвеев — занимает лишь пятую позицию по общей популярности. А Борисов, пользующийся наибольшей популярностью в интернете, не входит в тройку самых брутальных актеров.

Исследование проведено к премьере криминальной экшн-драмы «Приговор», отличающейся ярким мужским актерским составом, в который вошли Антон Васильев, Игорь и Григорий Верники, Роман Маякин и другие.

