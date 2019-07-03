Кадыров выразил соболезнования семьям погибших подводников

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свои соболезнования семьям погибших моряков-подводников.

Об этом он написало в телеграм-канале.

Кадыров написал, что выражает свои глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара на глубоководном аппарате моряков-подводников.

«Ушли из жизни настоящие патриоты, достойные сыновья России. Вечная память!» — написал он.

1 июля в Российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, из-за которого погибли 14 моряк. Следственный комитет уже начал разбирательства по этому делу.