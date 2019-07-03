Кадыров выразил соболезнования семьям погибших подводников

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой... Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свои соболезнования семьям погибших моряков-подводников.

Об этом он написало в телеграм-канале.

Кадыров написал, что выражает свои глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара на глубоководном аппарате моряков-подводников.

«Ушли из жизни настоящие патриоты, достойные сыновья России. Вечная память!» — написал он.

1 июля в Российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, из-за которого погибли 14 моряк. Следственный комитет уже начал разбирательства по этому делу.