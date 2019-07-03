В Кремле прокомментировали тайную встречу Путина с премьером Нидерландов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидер России Владимир Путин действительно встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на саммите G20. Об этом сообщают РИА «Новости».

Песков заявил, что они обсуждали крушение МН17 на Украине.

По его словам, это был небольшой разговор «на ногах» в кулуарах. Он добавил, что у Путина были такие беседы практически со всеми участниками саммита.

Позиция Путина предельно понятна, так как «она зиждется на том, что вряд ли можно всерьез воспринимать расследование, которое прошло без участия Российской Федерации», заключил Песков.

Ранее сообщалось, что премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17.