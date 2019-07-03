Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

<img src="//img.gazeta.ru/files3/913/12390913/upload-RTX6W69U-pic905-895x505-1951.jpg">

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17. Об этом сообщает NL Times.

По словам премьер-министра, для Нидерландов и многих других стран произошедшее продолжает оставаться «открытой раной». Он не уточнил, о чем именно говорил с российским лидером, так как разговор был конфиденциальным, а тема «чрезвычайно деликатной».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никаких доказательств вины России по малайзийскому Boeing не было представлено.