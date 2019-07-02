Политолог объяснил невостребованность подписей мундепов на выборах в Петербурге

Политолог Марат Баширов прокомментировал факт невостребованности подписей муниципальных депутатов, необходимых для выдвижения в губернаторы Петербурга.

«Муниципальный фильтр был введен в 2012 году, и он вводился для того, чтобы прекратить вакханалию на выборах. Инициатором был Дмитрий Азаров – тогда он был мэром Самары, а на сегодняшний день он является губернатором. По разным регионам барьер от 10 до 5 процентов. Процедура выглядит, на самом деле, очень просто. Вы уведомляете избирком, и после этого вы начинаете обращаться к депутатам, чтобы набрать необходимое число голосов. Вы точно узнаете, сколько их нужно.

Это прописанная процедура. Сейчас в Питере шумят и жалуются, что не собрали подписи [с мундепов], но у меня возникает очень простой вопрос – у вас есть доказательства, вы письменно к этим депутатам обращались, вы получали отказы?

Откуда эти лишние голоса остались? Человеку для регистрации любому в качестве кандидата в губернаторы нужно определенное количество голосов, их больше просто-напросто не принимают. Вот надо 130 – вот эти 130, даже если сдашь 230, то лишние отсекаются. Верификация проходит по закону и фиксируется у нотариуса, депутат соглашается поддержать выдвижение и это нотариально заверяется. Избирком получает это подтверждение. В Питере осталась масса неиспользованных голосов и к этим людям даже никто не обращался. Вы обращаетесь к депутату, а не депутат бегает за вами. Отсюда и возникает эта ситуацию, люди просто не работали, это юридическая некомпетентность», — пояснил эксперт.