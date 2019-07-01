Туск остановил саммит ЕС

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Глава Евросовета Дональд Туск был вынужден приостановить саммит ЕС для дополнительных консультаций по кандидатам. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Туск приостановил саммит для того, чтобы провести двусторонние встречи с лидерами.

Как отмечается, Туск намерен обсудить с лидерами стран Евросоюза кандидатов на пост председателя Еврокомиссии.

При этом саммит ЕС будет возобновлен после окончания двусторонних переговоров.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС отказались от «лучшего» кандидата на пост главы ЕК.