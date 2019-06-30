CNN призвала назло Путину приезжать в Грузию

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Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию.

Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.

«Те, кто ищет приключений и просто хочет сделать что-то назло президенту России Владимиру Путину — Грузии нужна ваша помощь», — пишет Кэткарт.

Он заявил, что сейчас «самое время» приехать и узнать о Грузии или вернуться туда еще раз.

Колумнист подчеркнул, что протесты в Грузии не направлены против россиян. По его словам, разногласия есть только с Кремлем.

Ранее сообщалось, что Грузия потеряет до $300 млн в 2019 году от сокращения потока российских туристов.