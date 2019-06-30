Путин и Лукашенко встретились неформально

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о неформальной встрече лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».

Встреча прошла в минской резиденции президента Белоруссии.

По слова Пескова, позже к ним присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

После встречи трое лидеров посетят церемонию закрытия Вторых Европейских игр.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной.