Путин и Лукашенко встретились неформально
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о неформальной встрече лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».
Встреча прошла в минской резиденции президента Белоруссии.
По слова Пескова, позже к ним присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон.
После встречи трое лидеров посетят церемонию закрытия Вторых Европейских игр.
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной.