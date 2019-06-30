Партия Зеленского решила судиться с ужасающими кандидатами-клонами

Партия «Слуга народа» президента Владимир Зеленский подала в суд и требует от ЦИК убрать из бюллетеней на выборах в Раду информацию о кандидатах-клонах. Об сообщила пресс-служба партии в фейсбуке.

Речь идет о регистрации девяти «кандидатов- клонов», которые солгали о своей принадлежности к партии.

Ранее партия Зеленского ужаснулась сотне кандидатов-клонов на выборах. Часть «клонов» указывают в качестве места работы названия, в которых есть «Слуга народа» или «ЗЕ!».