Трамп высказался о снятии санкции с КНДР после встречи с Ким Чен Ыном

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с северокорейской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако глава США тут же добавил, что хочет снять санкции с КНДР, но пока не может этого сделать. Трамп подчеркнул, что в настоящее время санкции против КНДР все еще сохраняются.

Американский лидер признался, что ему самому не нравится то, что против КНДР введены санкции.

«В какой-то момент в ходе переговоров могут произойти разные вещи», — намекнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп ступил ногой на территорию КНДР.

Трамп впервые ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи. Он пожал руку северокорейского лидера и они перешли на юную сторону демилитаризованной зоны (ДМЗ).

Также до этого Трамп посетил демилитаризованную зону (ДМЗ) и с высоты понаблюдал за КНДР.