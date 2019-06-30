Трамп высказался о снятии санкции с КНДР после встречи с Ким Чен Ыном
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с северокорейской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Однако глава США тут же добавил, что хочет снять санкции с КНДР, но пока не может этого сделать. Трамп подчеркнул, что в настоящее время санкции против КНДР все еще сохраняются.
Американский лидер признался, что ему самому не нравится то, что против КНДР введены санкции.
«В какой-то момент в ходе переговоров могут произойти разные вещи», — намекнул Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп ступил ногой на территорию КНДР.
Трамп впервые ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи. Он пожал руку северокорейского лидера и они перешли на юную сторону демилитаризованной зоны (ДМЗ).
Также до этого Трамп посетил демилитаризованную зону (ДМЗ) и с высоты понаблюдал за КНДР.