Трамп ступил ногой на территорию КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые ступил ногой на территорию КНДР. Об этом сообщает CNN.

Трамп впервые ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи. Он пожал руку северокорейского лидера и они перешли на юную сторону демилитаризованной зоны (ДМЗ).

«Огромная честь», — сказал Трамп, ступив на территорию КНДР.

Стоит отметить, что президент США встретился с Ким Чен Ыном впервые после февральского саммита в Ханое.

До этого Трамп посетил демилитаризованную зону (ДМЗ) и с высоты понаблюдал за КНДР.

Ранее сообщалось, что Трамп прилетел в демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.