Путин распорядился по выплатам в затопленной Иркутской области

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что уже сегодня необходимо начать выплаты людям, которые пострадали во время паводков в Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, к данному вопросу уже подключилось казначейство, а также ЦБ.

При этом глава государства подчеркнул, что деньги должны не просто поступить в регион, а быть здесь.

В связи с этим он поручил главе Иркутской области Сергею Левченко взять под строгий контроль выплаты пострадавшим.

«Повторю: надо начать выплаты сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент отметил, что в регион было направлено 662 млн руб. на разовую финансовую помощь.

После этого, уточнил Путин, возможны дополнительные переводы на счет региона.

Ранее Путин потребовал срочно восстановить жилье в затопленной Иркутской области.