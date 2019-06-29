Путин распорядился по выплатам в затопленной Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин заявил, что уже сегодня необходимо начать выплаты людям, которые пострадали во время паводков в Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, к данному вопросу уже подключилось казначейство, а также ЦБ.
При этом глава государства подчеркнул, что деньги должны не просто поступить в регион, а быть здесь.
В связи с этим он поручил главе Иркутской области Сергею Левченко взять под строгий контроль выплаты пострадавшим.
«Повторю: надо начать выплаты сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших», — подчеркнул Путин.
Кроме того, президент отметил, что в регион было направлено 662 млн руб. на разовую финансовую помощь.
После этого, уточнил Путин, возможны дополнительные переводы на счет региона.
Ранее Путин потребовал срочно восстановить жилье в затопленной Иркутской области.