Порошенко расстроился, что его не уведомили о встрече Путина и Трампа
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал прошедшую в рамках саммита G20 встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Он заявил, что переговоры между российским и американским лидерами стали первыми, о которых не предупредили украинскую сторону телефонным звонком.
«И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — заявил Порошенко.
Экс-президент Украины отметил, что в течение последних пяти лет никому в голову не приходило так себя вести. Он отметил, что в прошлом Запад координировал свою позицию с Украиной.
Ранее в Кремле рассказали рассказал об итогах встречи российского лидера и американского главы.