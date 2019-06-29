Порошенко расстроился, что его не уведомили о встрече Путина и Трампа

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Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал прошедшую в рамках саммита G20 встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Он заявил, что переговоры между российским и американским лидерами стали первыми, о которых не предупредили украинскую сторону телефонным звонком.

«И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — заявил Порошенко.

Экс-президент Украины отметил, что в течение последних пяти лет никому в голову не приходило так себя вести. Он отметил, что в прошлом Запад координировал свою позицию с Украиной.

Ранее в Кремле рассказали рассказал об итогах встречи российского лидера и американского главы.