Заявление Порошенко назвали «здравой мыслью» в Совфеде

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление экс-главы Украины Петра Порошенко о признании Европой Крыма российской территорией. Об этом сообщает RT.

По его словам, Порошенко впервые высказал здравую мысль.

Также Цеков отметил, что политика Порошенко глупа и недальновидна.

«Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что различным политикам стыдно за поведение украинской делегации в ПАСЕ.