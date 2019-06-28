Заявление Порошенко назвали «здравой мыслью» в Совфеде

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко... Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление экс-главы Украины Петра Порошенко о признании Европой Крыма российской территорией. Об этом сообщает RT.

По его словам, Порошенко впервые высказал здравую мысль.

Также Цеков отметил, что политика Порошенко глупа и недальновидна.

«Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что различным политикам стыдно за поведение украинской делегации в ПАСЕ.