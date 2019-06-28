Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским. Об этом он сказал на своей странице в фейсбуке.

По словам Порошенко, страны разрешили российской стороне участвовать в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это стало шагом и к «снижению санкционного давления».

Он признался, что украинская сторона добивалась продления антироссийских санкций, «хотя это было нелегко».

Бывший президент пообещал в дальнейшем принимать скоординированную с партнерами позицию.

«Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко написал два угрожающих твита про Россию.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.