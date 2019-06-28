Путин пошутил над журналистом во время интервью Financial Times

Российский президент Владимир Путин посмеялся вместе с журналистом, который много часов брал у него интервью для Financial Times. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Путин пошутил над редактором издания Лайонел Барбер, который, по мнению лидера России, задавал ему много вопросов про религию и мировоззрение.

Путин заявил, что чувствует, будто журналист далек от религии.

«Уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а вы все продолжаете меня мучить. Как у нас говорят, креста на вас нет», — добавил Путин.

Ранее Путин пошутил про зарплаты чиновников.