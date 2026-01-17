Размер шрифта
Общество

Дочь канадского миллиардера подала в суд на банки за помощь ее отцу в хищении денег

Shutterstock/FOTODOM
Наследница канадского миллиардера Джона Дика Таня Дик-Сток подала в США иск против ряда финансовых компаний за то, что они помогали ее отцу в расхищении семейного траста и пособничестве преступным схемам. Об этом сообщает газета New York Post.

«Американская наследница подала сенсационный, возможно, прецедентный иск на $12 млрд против крупнейших мировых банков, обвинив их в пособничестве ее отцу в хищении ее трастового фонда в размере $350 млрд», — пишет издание.

Сообщается, что Татьяна Дик-Сток подала иск против финансовых гигантов Barclays, HSBC и нескольких трастовых компаний из-за незаконной передачи контроля над ее трастом в размере 350 миллионов долларов ее отцу. В иске утверждается, что он помогал группе международных мошенников скрывать свои деньги, включая членов семьи помощницы скандального финансиста Джеффри Эпштейна — Гислейн Максвелл, которая занималась торговлей детьми для сексуальной эксплуатации.

По информации издания, трастовая компания Дика-старшего, La Hougue, в настоящее время является основням объектом расследования финансового комитета Сената США, поскольку рассматривается ее возможная роль в поддержке Эпштейна в организации международной сети торговли детьми.

Ранее в переписке Эпштейна нашли «секс-компромат» на Трампа, с которым может быть ознакомлен Путин.

