Японский депутат передал Путину послание от премьера

Японский депутат от Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки передал президенту России Владимиру Путину позицию японского премьер-министра Санаэ Такаити по вопросу японо-российских отношений. Об этом сообщает «Тойо Кэйдзай».

В письме говорится, что Япония все еще придает большое значение отношениям с Россией и желает немедленного прекращения конфликта на Украине.

Послание японский депутат передал в ходе визита в Россию с 25 по 27 декабря прошлого года через зампреда Совета Федерации Константина Косачева.

«Именно в тот момент, когда, как говорят, японо-российские отношения находятся в худшем состоянии, кто-то должен приехать и навести порядок», — заявил Судзуки в ходе пресс-конференции.

Судзуки в ходе поездки провел встречи с замминистра иностранных дел Андреем Руденко и Михаилом Галузиным.

При этом агентство Kyodo писало, что Такаити и премьер Италии Джорджа Мелони в ходе прошедшей в Токио встречи договорились продолжить санкционное давление на Россию и поддержку Украины. Политики также договорились вывести двусторонние отношения между Японией и Италией на уровень «особого стратегического партнерства».

Ранее Японии посоветовали «хорошенько взвесить» курс на милитаризацию.