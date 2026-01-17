Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Японский депутат передал Путину послание от премьера

«Тойо Кэйдзай»: японский депутат передал Путину послание от премьера Такаити
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Японский депутат от Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки передал президенту России Владимиру Путину позицию японского премьер-министра Санаэ Такаити по вопросу японо-российских отношений. Об этом сообщает «Тойо Кэйдзай».

В письме говорится, что Япония все еще придает большое значение отношениям с Россией и желает немедленного прекращения конфликта на Украине.

Послание японский депутат передал в ходе визита в Россию с 25 по 27 декабря прошлого года через зампреда Совета Федерации Константина Косачева.

«Именно в тот момент, когда, как говорят, японо-российские отношения находятся в худшем состоянии, кто-то должен приехать и навести порядок», — заявил Судзуки в ходе пресс-конференции.

Судзуки в ходе поездки провел встречи с замминистра иностранных дел Андреем Руденко и Михаилом Галузиным.

При этом агентство Kyodo писало, что Такаити и премьер Италии Джорджа Мелони в ходе прошедшей в Токио встречи договорились продолжить санкционное давление на Россию и поддержку Украины. Политики также договорились вывести двусторонние отношения между Японией и Италией на уровень «особого стратегического партнерства».

Ранее Японии посоветовали «хорошенько взвесить» курс на милитаризацию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645817_rnd_7",
    "video_id": "record::64c2b2cf-62ce-4d2c-9021-34428dbddd46"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+