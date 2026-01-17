На юге Москвы самосвал застрял под мостом

На юге Москвы самосвал не смог проехать под мостом и застрял под эстакадой

На юге Москвы у станции метро «Технопарк» самосвал не смог проехать под мостом. Кадры с места ДТП опубликовал 112.

На них видно, что кабина автомобиля застряла под эстакадой. Telegram-канал уточняет, что авария произошла у парка развлечений «Остров Мечты».

По словам очевидцев, водитель самосвала выжил и сам дошел до машины скорой помощи.

На этой неделе в Мурманской области подросток угнал такси и застрял в сугробе. Конфликт между водителем и пассажирами, среди которых был несовершеннолетний, начался из-за того, что те громко хлопали дверью. В ходе ссоры один из молодых людей сел за руль автомобиля и скрылся. Однако вскоре он решил вернуть машину. При попытке припарковаться подросток не справился с управлением и въехал в сугроб.

В прошлом августе в подмосковном Долгопрудном дорогая яхта застряла под мостом. На кадрах видно, что под эстакадой стоит грузовик, в прицепе которого находится большая яхта. Перевозчик, предположительно, не рассчитал габариты судна, и оно застряло под переправой.

Ранее 200-я «Газель» не проехала под мостом «Газель не проедет».