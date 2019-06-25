Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕ
Украинский премьер Владимир Гройсман дал комментарий после того, как делегацию России пригласили принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июне. Об этом политик написал в твиттере.
По мнению премьер-министра, решение о возвращении российской стороны является демонстрацией презрения к международному праву и нарушает его нормы.
«Возвращение России в ПАСЕ — это реванш агрессора», — заявил Гройсман.
Ранее сообщалось, что организация приняла резолюцию, которая позволяет парламентариям России вернутся в ПАСЕ. В правила работы ПАСЕ также был добавлен пункт о том, что право членов организации выступать и голосовать не может быть отозвано через пересмотр полномочий.