Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

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Украинский премьер Владимир Гройсман дал комментарий после того, как делегацию России пригласили принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июне. Об этом политик написал в твиттере.

По мнению премьер-министра, решение о возвращении российской стороны является демонстрацией презрения к международному праву и нарушает его нормы.

«Возвращение России в ПАСЕ — это реванш агрессора», — заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, что организация приняла резолюцию, которая позволяет парламентариям России вернутся в ПАСЕ. В правила работы ПАСЕ также был добавлен пункт о том, что право членов организации выступать и голосовать не может быть отозвано через пересмотр полномочий.