Борис Джонсон оценил массовую высылку дипломатов РФ

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Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти не ожидали такой сильной реакции западных стран на дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, Лондон был уверен в том, что западные страны вышлют не более 30 российских дипломатов в знак солидарности с Британией.

Он также добавил, что высылка более 150 дипломатов из-за дела Скрипалей является примером «дипломатического успеха».

Ранее сообщалось, что посольство России обвинило Лондон в вывозе Скрипалей из Британии.