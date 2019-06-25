ПАСЕ отвергла украинские поправки к резолюции о возвращении РФ
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в фейсбуке заявила, что ПАСЕ отклонила более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении России.
По ее словам, поправки о блокировке возвращения России поддержали лишь 52 парламентария.
Она также добавила, что ситуация в ПАСЕ является «Страсбургским заговором».
Геращенко подчеркнула, что украинские парламентарии продолжают «борьбу».
Ранее СМИ сообщили, что российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в работе ПАСЕ.