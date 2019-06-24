Пятая акция антироссийского протеста началась в Грузии

В Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента началась пятая акция протеста, сообщает Sputnik-Georgia.

Как отмечается, митингующие не намерены расходиться пока не уйдет в отставку министр внутренних дел страны Георгий Гахария. Также люди требуют, чтобы в стране назначили внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе и освободили всех задержанных в предыдущих акциях.

Ранее сообщалось, что МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.