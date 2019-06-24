ПАСЕ обсуждает 222 поправки к проекту по российской делегации

В ПАСЕ начали обсуждать 222 поправки к проекту, который представила российская делегация. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о докладе, который бы позволил российской стороне принять участие в июньской сессии ПАСЕ.

Как отмечается, в ассамблее был установлен регламент. По 30 секунд на одну поправку.

Ранее сообщалось, что России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ.

Также до этого глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.