Медведев высказался о новых властях Украины

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал о своем отношении к новому правительству Украины. Об этом он сказал в ходе встречи с премьером Франции Эдуардом Филиппом, передает РИА «Новости».

По мнению Медведева, в настоящее время украинское правительство себя пока никак не проявило. Однако, он подчеркнул, что власти Украины и не сделали неверных шагов в сторону минского процесса.

«Как минимум, не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги», — отметил Медведев.

Российский премьер рассказал, что до сих пор позиции Украины и России во многом расходятся, однако это не значит, что страны не могут обмениваться важными сведениями.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин назвал президентство главы Украины Владимира Зеленского трагедией.