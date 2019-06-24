Климкин назвал «разведкой боем» провальный визит Зеленского в Европу

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Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал визит президента страны Владимира Зеленского в Европу. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что министр назвал «классным» то, что визиты состоялись именно сейчас.

«Обсуждение тактики по Донбассу — это супер. Нет прорывных решений — на самом деле, это ожидаемо», — сказала Климкин.

Он добавил, что ничего плохого в отсутствии таких решений нет, поскольку визиты во Францию и Германию были «разведкой боем», которая позволила понять намерения немецкого и французского лидеров. Политик считает, что прозвучали полезные «четкие месседжи».

Ранее на Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом.